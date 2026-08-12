Павло Василенко

Іспанський тренер Роберто Мартінес може стати наступним тренером збірної Нідерландів, повідомляє De Telegraaf. За даними видання, зараз тривають фінальні переговори зі спеціалістом на вакантну посаду після чемпіонату світу.

Рональд Куман був останнім тренером нідерландців, але він пішов після вильоту команди від Марокко в 1/16 фіналу ЧС-2026.

Якщо Роберто Мартінес досягне угоди з федерацією, він стане першим іноземцем, який очолить збірну Нідерландів з часів австрійця Ернста Хаппеля у 1978 році.

Мартінес очолював збірну Португалії на чемпіонаті світу, а раніше тренував збірну Бельгії. Іспанець також керував Евертоном та Віганом в Англії протягом своєї тренерської кар'єри.