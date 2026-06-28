Денис Сєдашов

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес пояснив, чому нападник Кріштіану Роналду проводить матчі чемпіонату світу-2026 без замін. Також фахівець відмовився порівнювати лідера своєї команди з Ліонелем Мессі та Ерлінгом Голандом.

Не порівнюємо себе з гравцями інших команд. Це було б по-дитячому. Кріштіану звик опинятися в потрібному місці в потрібний час. Мова скоріше йде про психологічну стійкість, постійну дисциплінованість на позиції та постійне створення простору в наших атакувальних схемах. Для Кріштіану не проблема відіграти всі 90 хвилин. Роберто Мартінес

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу 2026 року триває на стадіонах США, Канади та Мексики.

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