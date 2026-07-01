Сергій Разумовський

Рональд Куман залишив посаду головного тренера збірної Нідерландів після вильоту команди з чемпіонату світу-2026. Про своє рішення 63-річний фахівець повідомив на сторінці в Instagram.

У своєму зверненні Куман зазначив, що бере на себе відповідальність за результат на турнірі. За його словами, команда мріяла про чемпіонат світу, на якому могла б створити історію, однак цього не сталося.

Я прийняв рішення завершити свою каденцію на посаді головного тренера збірної Нідерландів. Ми всі мріяли про чемпіонат світу, на якому ми створили б історію. Цього не сталося. Ніхто не розчарований цим більше, ніж я. Як головний тренер, ви несете цю відповідальність. Рональд Куман

Для Кумана це була друга каденція на чолі національної команди. Вперше він очолював збірну Нідерландів із 2018 до 2020 року, після чого працював у Барселоні до жовтня 2021-го. На початку 2023 року фахівець повернувся до збірної та знову очолив Ораньє.

На чемпіонаті світу-2026 Нідерланди впевнено подолали груповий етап. Команда посіла перше місце у групі F, набравши сім очок: зіграла внічию з Японією (2:2), розгромила Швецію (5:1) та перемогла Туніс (3:1).

Втім, у плейоф шлях Ораньє завершився вже на стадії 1/16 фіналу. Збірна Нідерландів драматично поступилася Марокко: основний час завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті сильнішими були марокканці — 3:2. Після цього результату Куман ухвалив рішення завершити роботу з національною командою.