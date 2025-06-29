Павло Василенко

Барселона сподівається завершити підписання контракту з Ніко Вільямсом вже наступного тижня, проте може виникнути одна перешкода.

Вільямс був готовий приєднатися до Барселони через 12 місяців після того, як відхилив пропозицію залишитися в Атлетиці. Особисті умови вже узгоджені, чого не було у 2024 році, а також каталонці запевнили, що зможуть виплатити його відступні, які становитимуть 58 млн євро.

За даними Marca, незважаючи на угоду про особисті умови, Вільямс попросив Барселону гарантувати йому реєстрацію у Ла Лізі на початок сезону 2025/26.

Хоча президент Барселони Жоан Лапорта запевнив, що з цим не виникне жодних проблем, Ла Ліга заявила, що каталонці ще не повернулися до правила 1-1, що вплине на їхні шанси на укладання угоди.

Барселона має продати гравців, щоб забезпечити підписання Вільямса, і серед основних кандидатів на його догляд – Марк-Андре Тер Штеген, Андреас Крістенсен, Пабло Торре та Ансу Фаті. Однак незрозуміло, чи зможе клуб виконати необхідні кроки, і після провалу за участю Дані Ольмо та Пау Віктора зрозуміло, що Вільямс шукає гарантії.

На даний момент очікується, що Вільямс підпише контракт із Барселоною, а його пункт про викуп має бути активований у вівторок чи середу. Як тільки ця дата настане, він зможе офіційно приєднатися до клубу, хоч його реєстрація в Ла Лізі може зайняти деякий час.