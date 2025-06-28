Павло Василенко

Барселона має намір придбати Ніко Вільямса. Журналіст Ферран Корреас з Sport.es розповів, як каталонці планують здійснити гучну угоду.

Якийсь час тому повідомлялося, що Вільямс налаштований переїхати до столиці Каталонії. Говорять, що 22-річний гравець уже досяг попередньої домовленості з чемпіонами Іспанії.

Блауграна знає, що не може розраховувати на волю Атлетика. Єдиний варіант купити Ніко – активувати пункт про викуп у розмірі 58 мільйонів євро.

Баскський клуб виступає проти майбутньої операції. Атлетик зв'язався з іспанською лігою з метою провести фінансовий аудит Барселони. Атлетик має сумніви, чи зможе суперник по лізі профінансувати трансфер.

Проте журналіст повідомив, що Барселона не стурбована діями влади Більбао. Каталонці готують гроші, які будуть виділені для Ніко. Вони мають надійти від Nike, яка минулого року розширила свою співпрацю з Барселоною, надавши їй велику грошову ін'єкцію.

«Барселона незабаром завершить другий трансфер цього вікна. Після покупки Жоана Гарсії настав час Ніко Вільямса. Джерела у клубі запевняють, що проблем із фінансовою ліквідністю немає. Барселона покриє ставку Ніко зі своїх коштів. Вона має гроші, які вона отримала від Nike як бонус за продовження контракту. Бонус становив 150 мільйонів євро. 25 мільйонів євро вже виділено на ставку Гарсії», – розповів Ферран Корреас.

На даний момент Вільямс зіграв 167 матчів за Атлетік, забив 31 м'яч та віддав 30 результативних передач.