Павло Василенко

Німецький футбольний союз (DFB) зіткнувся із серйозними фінансовими наслідками після невдалого виступу збірної на чемпіонаті світу-2026. За попередніми оцінками організації, дефіцит бюджету становитиме близько 9,4–10 мільйонів євро. Основними причинами стали достроковий виліт команди з турніру та виплата компенсації колишньому головному тренеру Юліану Нагельсманну.

Збірна Німеччини сенсаційно припинила боротьбу вже на стадії 1/8 фіналу, поступившись Парагваю в серії пенальті. Після цього федерація вирішила достроково розірвати контракт із Нагельсманном, хоча раніше він мав працювати зі збірною до Євро-2028.

«Ми оцінюємо дефіцит у 9,4 мільйона євро. Остаточна сума стане відомою наприкінці року», – заявив представник DFB Стефан Грюнвальд.

Попри значні незаплановані витрати, у федерації не мають наміру драматизувати ситуацію. За словами Грюнвальда, DFB розраховує вирівняти фінансові показники в найближчі роки завдяки внутрішнім коригуванням бюджету та можливому скороченню окремих проєктів. Керівництво також сподівається, що зміни в тренерському штабі позитивно вплинуть на спортивні результати та фінансову стабільність організації.