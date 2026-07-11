Збірна Іспанії виграла юнацький чемпіонат Європи, перегравши Німеччину
У складі переможців забивали Лопес і Рівас
близько 1 години томуПідписатися в
Юнацька збірна Іспанії виграла чемпіонат Європи-2026 (U-19), перемігши у фіналі Німеччину.
Іспанці володіли перевагою у першому таймі та відкрили рахунок перед перервою — відзначився Уго Лопес. На початку другої половини зустрічі Маріо Рівас головою замкнув подачу з кутового і подвоїв перевагу своєї команди.
Чемпіонат Європи-2026 (U-19). Фінал
Іспанія U-19 – Німеччина U-19 – 2:0
Голи: Лопес, 44, Рівас, 48
Нагадаємо, у півфіналі турніру збірна Німеччини вибила Україну (2:1).
Попри виліт: два гравці збірної України потрапили до символічної збірної півфіналів Євро-2026.
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