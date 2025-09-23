Павло Василенко

Захисник Олександр Зінченко потрапив до заявки англійського клубу Ноттінгем Форест на матчі групового етапу Ліги Європи. Українця було дозаявлено після того, як через травму зі списку вибув захисник Ола Айна.

Нагадаємо, Зінченко приєднався до Ноттінгем Форест в останній день трансферного вікна на правах оренди з Арсенала.

У матчі першого туру Ліги Європи Ноттінгем зіграє на виїзді з іспанським Бетісом. Зустріч відбудеться 24 вересня. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.