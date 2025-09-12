Зінченко розповів, в якій ролі бачить себе в Ноттінгем Форест
Перший українець в історії клубу прибув в розташування
близько 2 годин тому
Олександр Зінченко / Фото - Ноттінгем Форест
Новачок Ноттінгем Форест Олександр Зінченко розповів, на якій позиції бачить себе в новому клубі. Його слова наводить пресслужба клубу.
Мене раніше часто запитували, яка позиція для мене найкраща, але, якщо чесно, я готовий допомагати команді там, де можу і де буду потрібен. Я завжди намагатимусь викладатися на максимум.
Я хочу мати вплив е лише на полі, але й за його межами. Важливо бути частиною команди та підтримувати молодих гравців, маючи вже певний досвід. Тоді ми зможемо підштовхувати одне одного до великих звершень», - розповів Зінченко.