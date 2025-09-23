Зінченко описав враження від перших матчів в Ноттінгем Форест
Олександр дебютував в двох турнірах
близько 2 годин тому
Олександр Зінченко / Фото - Ноттінгем Форест
Хавбек Ноттінгем Форест та збірної України Олександр Зінченко, який належить Арсеналу, поділився в соцмережах враженнями від дебюту за нову команду.
Новоспечений лісник встиг відіграти проти Свонзі (2:3) на Кубок ліги та проти Бернлі (1:1) в рамках АПЛ.
Це не той результат, якого ми хотіли, але я все одно дуже пишаюся тим, що дебютував і став першим українцем, який грає за цей чудовий клуб.
Давайте покажемо правильну реакцію в наступному матчі! - написав Зінченко в Instagram.
Як зіграв Зінченко? Відома оцінка українця за матч проти Бернлі.