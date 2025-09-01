Ноттінгем Форест домовився з Атлетіко про трансфер лівого захисника Хаві Галана, повідомляє журналіст Девід Орнштейн із The Athletic. Фінансові деталі угоди поки що не розкриваються.

30-річний іспанець вже проходить медогляд у Мадриді та незабаром підпише контракт із англійським клубом терміном на три роки з опцією продовження ще на один сезон.

Цього літа Форест активно працює на трансферному ринку: раніше було придбано іншого фулбека Ніколо Савона з Ювентуса за 15 мільйонів євро, а також склад поповнили Омарі Хатчінсон, Арно Калімуендо-Муінг, Дуглас Луїс та кілька інших гравців.

Старт сезону в АПЛ команда розпочала з однієї перемоги, нічиєї та поразки у трьох турах. Після міжнародної паузи Форест чекає на гостьовий поєдинок проти Арсеналу.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл повернувся до перемовин з Артемом Довбиком.