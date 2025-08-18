Тренеру Ноттінгем Форест наклали шість швів після матчу з Брентфордом
Руй Барбоза пошкодив голову під час святкування голу
близько 1 години тому
Руй Барбоза/фото: Ноттінгем Форест
Тренер воротарів Ноттінгем Форест Руй Барбоза опинився у лікарні після перемоги його команди над Брентфордом (3:1) у першому турі Англійської Прем'єр-ліги.
Фахівець настільки бурхливо відсвяткував гол на п'ятій хвилині зустрічі, що випадково вдарився головою в лаву запасних.
Травма виявилася досить серйозною і медики були змушені накласти шість швів на його голову.
«Йому наклали шість швів! Це було неприємно. Дійсно погано. Він відчув запаморочення», – сказав тренер Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту для The Sun.
Раніше стало відомо, яку оцінку отримав Єгор Ярмолюк за матч проти Ноттінгем Форест.
Поділитись