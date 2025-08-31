Англійський клуб Ньюкасл знову виявив інтерес до українського форварда Роми Артема Довбика після того, як раніше відмовився від його підписання.

Керівництво команди розпочало переговори з гравцем та його агентом про можливу оренду з опцією викупу. Головний тренер Ньюкасла Едді Хау прагне посилити склад Довбиком, щоби закрити проблемну позицію.

Придбання Ніка Вольтемаде зі Штутгарту не вирішило всіх кадрових питань, особливо на тлі проблем з Александером Ісаком, тому клуб серйозно розглядає варіант із Артемом.

Попри інтерес інших команд, сам Довбик ясно дав зрозуміти, що бачить своє майбутнє в Мілані, і переговори між сторонами активно продовжуються. За Рому українець провів 47 матчів, забив 17 голів та зробив чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Довбик обрав клуб, в якому продовжить кар’єру.