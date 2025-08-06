Павло Василенко

Португальці досі не оговталися від трагічної смерті двох професійних футболістів, Діогу Жоти та його брата Андре Сілви, і футбол там постраждав від ще однієї великої трагедії.

Воротар Джеферсон Мерлі, який грав за команду Кальделас, втопився в річці у національному парку Пенеда-Жерес під час відпустки. Він плавав там зі своєю дівчиною.

27-річний воротар зник у річці під час купання зі своєю дівчиною, а після того, як до пошуків залучили екстрені служби, його тіло знайшли через три години.

Його клуб Кальделас, який виступає у четвертому дивізіоні португальського футболу (дивізіон «Брага»), продовжив з ним контракт менше місяця тому.

Мерлі жив у Бразі, приблизно за 30 кілометрів від місця трагедії. Його дівчина одразу ж підняла тривогу, рятувальні команди приєдналися до пожежників та водолазів, але, на жаль, їм не вдалося знайти воротаря живим. Його тіло пізніше було знайдено.

Бразильський воротар майже всю свою кар'єру провів у Португалії та мав громадянство цієї країни.

Мерлі покинув рідну Бразилію у 2019 році, а потім грав за п'ять різних португальських клубів.