Жоан Гарсія, новий воротар Барселони, опинився в центрі скандалу після свого переходу з каталонського Еспаньйола. Як повідомляє Sport.es, 24-річний футболіст почав масово отримувати погрози та дзвінки з невідомих номерів.

Голкіпер був змушений змінити номер телефону і наразі уникає з’являтися на публіці. Навіть перебуваючи у відпустці, він не виходить з дому, окрім коротких зустрічей із найближчими друзями. Крім того, Гарсія скасував відвідування дня народження колишнього одноклубника з Еспаньйола з міркувань безпеки. Причина полягає в тому, що гравця переслідують фанати Еспаньйола, які не можуть пробачити йому перехід до складу принципового суперника.

Барселона офіційно оголосила про підписання Жоана Гарсії 18 червня. Контракт з гравцем укладено до 30 червня 2031 року.