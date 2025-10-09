Іспанський клуб Ов'єдо офіційно оголосив про звільнення головного тренера Велько Пауновича, про що повідомила пресслужба команди.

Разом із сербським наставником колектив покинули його асистенти. Таке рішення ухвалено через незадовільні результати цього сезону.

Ов'єдо, який повернувся до Ла Ліги цього року, поки бореться в нижній частині таблиці. Після восьми турів команда набрала лише шість очок і розташовується на 16-й позиції.

Наступний матч Ов'єдо проведе на домашньому стадіоні проти Еспаньйола. Гра запланована на п'ятницю, 17 жовтня, початок о 22:00.