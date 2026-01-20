Розкрито фінансові деталі угоди центрального захисника Марка Геї із манчестерським клубом. За даними Transfermarkt, річний дохід новачка Манчестера становить 18 мільйонів євро. Вищий оклад у складі команди має лише головна зірка Сіті Ерлінг Холанд і норвезький форвард заробляє близько 31,5 мільйонів євро на рік.

У списку найвищих гравців клубу Геї займає другий рядок нарівні з португальським хавбеком Бернарду Сілвою. Далі йде єгипетський нападник Омар Мармуш, чий контракт передбачає зарплату на рівні 17,7 мільйона євро на рік.

До переходу до Манчестера Марк Геї протягом чотирьох з половиною сезонів виступав за Крістал Пелас. За цей час захисник провів 188 матчів у всіх турнірах, відзначився 11 голами та 8 результативними передачами. Крім того, на його рахунку 26 поєдинків за збірну Англії, де він є одним із ключових гравців оборонної лінії.