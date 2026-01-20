Новачок Ман Сіті увійшов до топу найбільш оплачуваних гравців клубу
Геї поступається за зарплатнею лише Холанду
41 хвилину тому
Розкрито фінансові деталі угоди центрального захисника Марка Геї із манчестерським клубом. За даними Transfermarkt, річний дохід новачка Манчестера становить 18 мільйонів євро. Вищий оклад у складі команди має лише головна зірка Сіті Ерлінг Холанд і норвезький форвард заробляє близько 31,5 мільйонів євро на рік.
У списку найвищих гравців клубу Геї займає другий рядок нарівні з португальським хавбеком Бернарду Сілвою. Далі йде єгипетський нападник Омар Мармуш, чий контракт передбачає зарплату на рівні 17,7 мільйона євро на рік.
До переходу до Манчестера Марк Геї протягом чотирьох з половиною сезонів виступав за Крістал Пелас. За цей час захисник провів 188 матчів у всіх турнірах, відзначився 11 голами та 8 результативними передачами. Крім того, на його рахунку 26 поєдинків за збірну Англії, де він є одним із ключових гравців оборонної лінії.