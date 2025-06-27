Павло Василенко

Капітан і центральний захисник молодіжної команди Атлетіко Мінейро Ренан Сантана зацікавив один з українських клубів.

За інформацією телеграм-каналу ТаТоТаке, клубом УПЛ, який зробив пропозицію, є Металіст 1925. Навесні шеф-скаут харківської команди Андрій Полунін виїжджав до Бразилії для пошуку молодих талантів.

Контракт Сантани з Атлетіко Мінейро чинний до 31 березня 2027 року. Повідомляється, що його угода з клубом містить прописану суму відступних в розмірі 276 млн реалів (43 млн євро).

У нинішньому сезоні Ренан зіграв 12 матчів за команду U-20, провівши на полі загалом 1026 хвилин.

За підсумками минулого сезону Металіст 1925 здобув путівку в УПЛ.