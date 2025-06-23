Металіст 1925 цікавиться нігерійським форвардом
Футболіст може перебратися в Україну
38 хвилин тому
Фото: Instagram
Харківський Металіст 1925 зацікавлений у підписанні одного з найкращих бомбардирів чемпіонату Албанії – нападника тиранського Динамо Сіті Пітера Ітодо Мандели. Про це повідомляє телеграм-канал ТаТоТаке.
У сезоні 2024/25 Мандела провів 33 гри за Динамо Сіті в усіх турнірах, забивши 21 гол та віддав п'ять результативних передач.
В чемпіонаті Албанії нігерієць увійшов до топ-5 найкращих бомбардирів кампанії, забивши 12 голів у 26 поєдинках регулярного чемпіонату і ще гол в двох матчах плей-оф.
Декілька днів тому Младен Бартулович очолив Металіст 1925.
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