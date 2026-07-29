Павло Василенко

До Лівого Берега приєднався 20-річний форвард із Сенегалу Папе Малік Фалл. Про деталі контракту київський клуб не повідомив.

Африканський нападни «лелек» народився 15 травня 2006 року в місті Гедіаває, що є передмістям столичного району Дакара. Папе Малік виріс у багатодітній родині та розпочав футбольний шлях на батьківщині у складі Keur Madior.

У 2025 році Фалл перебрався до Європи – спершу до португальського Пасуш де Феррейра, а минулий сезон провів у системі одного з провідних клубів Данії – Мідтьюлланна.

У сезоні 2025/26 Лівий Берег посів третє місце в підсумковій турнірній таблиці Першої ліги, набравши 63 очки у 30 турах.

Путівку до УПЛ кияни здобули через стикові матчі, у яких переграли Олександрію (1:1, 1:0).

Новий сезон УПЛ «лелеки» розпочнуть 8 серпня матчем проти Кудрівки (15:30).

Матч першого туру проти Динамо було перенесено через участь столичного клубу в кваліфікації Ліги Європи.