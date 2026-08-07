Головний тренер ковалівського Колоса Руслан Костишин прокоментував перенесення виїзного матчу 2-го туру УПЛ проти Чорноморця, який не відбувся через ракетний удар рф по одеському стадіону.

Фахівець розповів, як дізнався про обстріл та чому вважає рішення про скасування гри єдино правильним. Слова наводить Sport.ua.

Наш клубний автобус якраз під’їхав до Умані, коли мені на телефон скинули відео «прильоту». Після цього президент нашого клубу одразу ж зв’язався з керівництвом УПЛ, і після їхнього спільного рішення нам було сказано розвертатися назад.

Це справді так. Кажуть, що там постраждали люди – дев’ять чи десять осіб. У спортивній споруді зяє величезна діра від прильоту. І як морально можна після цього виходити на поле одеського стадіону? Можливо, когось напередодні ворожий удар позбавив життя, а ти там будеш грати. Це ж блюзнірство. Я вже не кажу про психологічний стан наших легіонерів. Знаєте, футбол – футболом, а моральна сторона в таких речах має бути. У нас в Одесі заздалегідь усе було готове до приїзду: готель оплачений, їжа замовлена – а тут таке… Наша команда теж постраждала. Втім, гроші – це все другорядне. Найголовніше – це людське життя і безпека.