Автобус розвернули в Умані. Костишин розповів, як Колос дізнався про атакований стадіон Чорноморця
Фахівець емоційно оцінив скасування матчу в Одесі
Головний тренер ковалівського Колоса Руслан Костишин прокоментував перенесення виїзного матчу 2-го туру УПЛ проти Чорноморця, який не відбувся через ракетний удар рф по одеському стадіону.
Фахівець розповів, як дізнався про обстріл та чому вважає рішення про скасування гри єдино правильним. Слова наводить Sport.ua.
Наш клубний автобус якраз під’їхав до Умані, коли мені на телефон скинули відео «прильоту». Після цього президент нашого клубу одразу ж зв’язався з керівництвом УПЛ, і після їхнього спільного рішення нам було сказано розвертатися назад.
Це справді так. Кажуть, що там постраждали люди – дев’ять чи десять осіб. У спортивній споруді зяє величезна діра від прильоту. І як морально можна після цього виходити на поле одеського стадіону? Можливо, когось напередодні ворожий удар позбавив життя, а ти там будеш грати. Це ж блюзнірство. Я вже не кажу про психологічний стан наших легіонерів. Знаєте, футбол – футболом, а моральна сторона в таких речах має бути. У нас в Одесі заздалегідь усе було готове до приїзду: готель оплачений, їжа замовлена – а тут таке… Наша команда теж постраждала. Втім, гроші – це все другорядне. Найголовніше – це людське життя і безпека.
Також наставник Колоса поділився планами щодо підготовки команди в умовах вимушеної паузи:
Проведемо «двосторонку» і зробимо вихідний. Нічого не поробиш, такі от обставини. Зараз усі команди різних ліг залучені у чемпіонаті, тому спаринг-партнерів нікого не знайти.
Нагадаємо, 7 серпня, за день до запланованого поєдинку, російські окупанти завдали удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала арена Чорноморець.
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