Президент УПЛ відреагував на удар росії по стадіону Чорноморця
Функціонер зробив заяву
Фото: Одеська ОВА
Президент УПЛ Євген Дикий прокоментував сайту «Український футбол» ситуацію щодо поєдинку Чорноморець – Колос у зв’язку з ворожим прильотом по стадіону одеситів.
«Матч перенесено. Завтра усе буде визначено додатково. Чекатимемо на висновки служб щодо можливості проведення там ігор надалі.
Направимо наших співробітників, відповідальних за цей напрям, аби вони приїхали на місце й подивилися», – сказав Дикий.
Як відомо, матч Чорноморця та Колоса був запланований на суботу, 8 серпня. Стартовий свисток мав пролунати о 13:00.