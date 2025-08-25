Павло Василенко

Після зірваного трансферу Віктора Боніфейса Мілан знайшов нового кандидата в атаку. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, на «Сан-Сіро» ось-ось приєднається нападник лісабонського Спортінга Конрад Гардер.

Цього літа у россонері відбуваються масштабні зміни. Новий головний тренер Массіміліано Аллегрі прямо заявив керівництву про потребу в центрфорварді. Спочатку всі дороги вели до Боніфейса з Баєра, однак трансфер зірвався після невтішних результатів медичного огляду.

У клубі швидко переключилися на альтернативу. Мілан уже зробив офіційну пропозицію за Гардера: 24 мільйони євро плюс ще три у вигляді бонусів. Хоча конкуренцію складає французький Ренн, саме італійці зараз є фаворитами в боротьбі за підпис данця.

У поточному сезоні 21-річний Гардер провів чотири матчі за Спортінг, тричі виходячи з лави запасних, і встиг відзначитися одним голом. Transfermarkt оцінює гравця саме в ті ж 24 мільйони євро, що й пропонує «Мілан».

Якщо угоду буде закрито найближчим часом, Аллегрі отримає бажаного форварда, а россонері – підсилення в атаку.