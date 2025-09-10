Павло Василенко

Схоже, що епоха Ліонеля Мессі у збірній Аргентини поступово добігає кінця. У поразці чемпіонів світу від Еквадору (0:1) уболівальники вперше відчули, як виглядає життя без свого головного кумира. Мессі навіть не був у заявці на гру, а ЗМІ припускають, що його матч проти Венесуели 5 вересня міг стати останнім перед рідними трибунами.

Проте для Аргентини це не лише втрата, а й шанс народження нової легенди. Вперше у футболці з номером 10, яка десятиліттями асоціювалася з Мессі, на поле вийшов 18-річний Франко Мастантуоно. Це був лише його третій матч за національну команду, але сам факт того, що саме йому довірили «десятку», викликав хвилю емоцій у фанатів.

Франко – нове обличчя аргентинського футболу, і вже сьогодні на нього роблять ставку. Влітку мадридський Реал виклав за нього 45 млн євро, забравши таланта з Рівер Плейт. Незважаючи на юний вік, Хабі Алонсо регулярно випускає його у старті «вершкових» і довіряє вирішальні епізоди.

Вболівальники Аргентини вже бачать у Мастантуоно наступника Мессі. А той факт, що він першим після Лео приміряв «десятку», може стати початком нової ери – ери Франко.