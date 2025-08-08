Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний продовжить кар'єру у Франції і його перехід до ПСЖ підтвердив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Головний тренер парижан Луїс Енріке розраховує побачити новачка у розташуванні команди до 13 серпня, коли у Суперкубку УЄФА чемпіони Ліги чемпіонів зіграють проти переможця Ліги Європи англійського Тоттенхема. Наставник сподівається, що українець встигне провести кілька тренувань та потрапить до заявки на цей матч.

Журналіст Бен Джейкобс уточнив, що Забарний вирушить до Парижа відразу після завершення всіх юридичних процедур угоди. Клуби вже погодили умови трансферу, і як тільки будуть оформлені документи, футболіст пройде медогляд та підпише контракт із чемпіоном Ліги 1.