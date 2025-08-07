Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо зацікавлений у посиленні півзахисту та розглядає кандидатуру аргентинського хавбека Ліверпуля Алексіса Макаллістера. Про це повідомляє видання Fichajes.

За даними джерела, 43-річний фахівець вважає 26-річного аргентинця ідеальним наступником для Тоні Крооса та Луки Модріча, які покинули команду. Незважаючи на те, що трансфер поки що виглядає малоймовірним, у Мадриді продовжують уважно стежити за ситуацією навколо Макаллістера.

Минулого сезону футболіст взяв участь у 49 матчах за Ліверпуль у всіх змаганнях, забивши 7 голів та зробивши 6 результативних передач. За оцінкою порталу Transfermarkt, його трансферна вартість складає 100 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що саудівський клуб зробив пропозицію Ліверпулю по нападнику.