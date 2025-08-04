Клуб із Саудівської Аравії Аль-Хіляль офіційно звернувся до Ліверпуля з пропозицією про трансфер 26-річного нападника Дарвіна Нуньєса.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, саудівська сторона вже представила уругвайцеві свій проект розвитку та бачення його ролі у команді. Головний тренер Аль-Хіляля Сімоне Індзагі особисто зацікавлений у переході форварда і бере активну участь у переговорах.

Ліверпуль дозволив Нуньєсу вступити в прямий контакт із клубом з Ер-Ріяда та обговорити можливий перехід. Тепер Аль-Хіляль готується зробити офіційну пропозицію англійському клубу.

З моменту свого переходу до Ліверпуля уругваєць провів 143 матчі у всіх турнірах, забив 40 голів і віддав 26 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль погодив контракт із зірковим бразильцем Реала.