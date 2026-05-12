Сергій Разумовський

Форвард Кривбаса Володимир Мулик забив свій перший м'яч на дорослому рівні. 20-річний футболіст відзначився у виїзному матчі 28-го туру української Прем’єр-ліги проти Вереса. Криворіжці перемогли рівнян з рахунком 3:1, а Мулик став автором третього гола криворіжців.

Нападник з’явився на полі у другому таймі, замінивши Олександра Каменського. Уже менш ніж за хвилину після виходу на заміну Мулик відзначився у воротах Вереса. На 62-й хвилині він зробив рахунок 3:0 на користь Кривбаса.

Цей м’яч став для Володимира Мулика дебютним не лише у складі криворізької команди, а й загалом першим у професійній кар’єрі. У поточному сезоні Мулик провів за Кривбас 19 матчів, у яких також віддав дві результативні передачі.

До системи Кривбаса форвард приєднався у 2023 році, перейшовши з вінницької Ниви. За дорослу команду Ниви Мулик устиг провести сім матчів.

У попередньому турі гол Сека приніс перемогу Кривбасу над Карпатами.