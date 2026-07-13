Павло Василенко

Попри те, що після матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу між США та Бельгією минуло вже чимало часу, історія зі скасуванням дискваліфікації Фоларіна Балогуна продовжує обростати новими подробицями. Видання The Times оприлюднило інформацію, яка може викликати нову хвилю дискусій.

Американський форвард отримав червону картку в поєдинку проти Боснії і Герцеговини, що автоматично мало позбавити його права зіграти з Бельгією. Однак Дисциплінарний комітет ФІФА несподівано скасував відсторонення. Раніше ЗМІ повідомляли, що до цієї справи міг бути причетний президент США Дональд Трамп.

За даними The Times, остаточне рішення ухвалив Мохаммад Аль Камалі з Об'єднаних Арабських Еміратів – голова Дисциплінарного комітету ФІФА. Найбільше здивування викликає те, що він зробив це одноосібно, не проводячи консультацій із рештою 17 членів комітету, які не брали участі в ухваленні вердикту.

Попри резонансне рішення, збірна США не скористалася шансом і поступилася Бельгії з рахунком 1:4, але сама історія навколо Балогуна й досі залишається однією з найгучніших тем цього чемпіонату світу.