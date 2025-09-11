Павло Василенко

Поки футбольний світ очікує фіналу гучної справи Манчестер Сіті з його 115 звинуваченнями у фінансових махінаціях, в Англії спалахнув ще один скандал. Цього разу у центрі уваги – лондонський Челсі.

Англійська футбольна асоціація (FA) офіційно висунула клубу звинувачення у 74 порушеннях правил, що стосуються трансферів гравців, співпраці з агентами та сторонніх інвестицій. Порушення зафіксовані у період з 2009 по 2022 рік, коли власником синіх був Роман Абрамович.

FA уточнює, що більшість випадків сталися між сезонами 2010/11 та 2015/16.

Цікаво, що інформацію про ймовірні махінації надали саме нинішні власники клубу зі США. Вони виявили порушення під час аудиту після придбання Челсі і добровільно передали дані футбольній асоціації. Тепер лондонці повинні надати офіційну відповідь до 19 вересня.

FA має у своєму арсеналі широкий спектр санкцій: від штрафів та заборони на трансфери до найжорсткішого варіанту – зняття очок у чемпіонаті.

У клубі ж сподіваються, що співпраця з асоціацією та добровільне розкриття інформації допоможе уникнути серйозного покарання. Очікується, що справа Челсі буде вирішена значно швидше, ніж затягнута епопея з Манчестер Сіті.