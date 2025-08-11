Павло Василенко

Манчестер Сіті розглядає можливість зробити пропозицію щодо вінгера мадридського Реала Родріго, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, який уточнює, що ціна гравця становить близько 100 мільйонів євро.

Як відомо, все літо точаться розмови про можливість того, що бразильський футболіст залишить «Сантьяго Бернабеу» через велику конкуренцію в складі команди Хабі Алонсо та більшу увагу, яку отримують інші зірки атаки команди.

З іншого боку, очевидно, що до кінця цього місяця «містян» покинуть троє атакуючих футболістів, а саме Джек Гріліш, Джеймс Макаті та Савіньо. Крім того, головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола є великим шанувальником 24-річного бразильця.

Родріго грає за Реал з 2019 року. Він провів за Королівський клуб 270 матчів, забив 68 голів і віддав 51 результативну передачу.