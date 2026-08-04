Павло Василенко

Німецький воротар Марк-Андре тер Штеген офіційно став гравцем Аякса. Амстердамський клуб оголосив про оренду 34-річного голкіпера з Барселони до завершення сезону-2026/27.

Переговори між клубами тривали кілька тижнів і завершилися успішно у вівторок. Після досягнення домовленостей Аякс підтвердив перехід на своєму офіційному сайті.

Минулого року семиразовий чемпіон Іспанії та колишній капітан Барселони втратив місце в основному складі каталонців. У січні він вирушив в оренду до Жирони, де прагнув отримати більше ігрової практики та повернутися до боротьби за місце у збірній Німеччини перед чемпіонатом світу.

Втім, його виступи за Жирону виявилися невдалими. Через травму підколінного сухожилля воротар провів лише два матчі, після чого переніс операцію. Попри це, його контракт із Барселоною залишається чинним до літа 2028 року.

Спортивний директор Аякса Жорді Кройфф високо оцінив підписання досвідченого голкіпера.

«Марк показує чудові результати, і його якості широко визнані. Він одразу стане важливим підсиленням нашої команди. Ми давно працювали над цим трансфером і дуже раді, що він нарешті приєднався до нас», – заявив Кройфф.

В Амстердамі тер Штеген знову працюватиме під керівництвом Мічела, який цього літа очолив Аякс після завершення роботи в Жироні. Для іспанського фахівця це також стане першим тренерським досвідом за межами Іспанії.