Павло Василенко

Головний тренер амстердамського Аякса хоче бачити в складі своєї команди форварда збірної України Владислава Ваната. Про це повідомляє портал Voetbal Primeur з посиланням на кореспондента ABC Deportes Анхеля Гарсію.

Зазначається, що Аякс вже веде переговори з Жироною щодо переходу Ваната, а Мічел, який раніше працював з українцем саме в каталонському клубі, вважає його пріоритетом для підсилення атаки команди. У той же час інтерес до форварда зараз проявляють і інші неназвані європейські клуби.

24-річний Ванат грав під керівництвом Мічела в минулому сезоні: 29 матчів, 10 голів і дві результативні передачі. Жирона вилетіла з Ла Ліги в Сегунду, а фахівець покинув свою посаду і був призначений головним тренером Аякса.

Контракт українця з каталонським клубом розрахований до 30 червня 2030 року, а портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість в 15 мільйонів євро.