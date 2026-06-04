Павло Василенко

Жирона хоче залишити Владислава Ваната навіть попри виліт з Ла Ліги, інформує сайт Футбол 24. Але від самого клубу вже фактично нічого не залежить. Рішення ухвалюватиме український форвард каталонського клубу.

Річ у тім, що після вильоту Жирони до Сегунди сума відступних за вихованця Динамо, радше за все, знизилась удвічі й зараз становить приблизно 10 мільйонів євро.

Водночас у каталонців знайдуться ресурси, аби зберегти нинішню зарплату Ваната у Сегунді на один сезон. Ла Ліга зарезервувала майже 46 млн євро з телевізійних доходів для трьох команд, які вилітають. Жирона мала б отримати компенсацію у розмірі 18 мільйонів євро. Крім того, продаж інших важливих гравців дозволить розвантажити зарплатну відомість і пристосуватись до нових фінансових реалій.

У кампанії 2025/26 нападник встиг провести 29 поєдинків у всіх турнірах, записавши до свого активу 10 забитих м'ячів і 2 асисти.

Однак завершення сезону для українця виявилося передчасним. У квітні Ванат зазнав ушкодження підколінного сухожилля лівої ноги в зустрічі з Вільяреалом і більше не з'являвся на полі.