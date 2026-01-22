Голкіпер мюнхенської Баварії Мануель Ноєр прокоментував упевнену домашню перемогу своєї команди над бельгійським Юніоном у рамках сьомого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Зустріч завершилася з рахунком 2:0, а обидва м'ячі на свій рахунок записав Гаррі Кейн.

Коментар досвідченого воротаря був опублікований в соціальних мережах акаунтом Bayern & Germany.

«До перерви гра складалася непросто. Ми погано розпоряджалися м'ячем, грали повільно та недбало віддавали передачі. У другій половині картина змінилася на краще. Ми заслужено перемогли. Задоволені цим результатом».

Завдяки цьому успіху мюнхенський клуб набрав 18 очок і піднявся на другий рядок у турнірній таблиці турніру.