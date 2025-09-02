Павло Василенко

Багатомісячна трансферна сага завершилася: Александер Ісак офіційно став гравцем Ліверпуля. Мерсисайдці заплатили за 24-річного нападника рекордні для Британії 144 мільйони євро. Та Ньюкасл вразив футбольний світ не сумою угоди, а тим, як бездушно розпрощався зі своїм головним бомбардиром.

За два сезони в Англії швед забив 62 голи у 109 матчах і став символом відродження «сорок». Саме його м’яч у фіналі Кубка Карабао приніс Ньюкаслу перший трофей за 56 років очікувань. Проте замість вдячних слів клуб обмежився сухим пресрелізом на 31 слово, без згадки про досягнення та заслуги нападника.

У заяві на офіційному сайті йшлося лише про суму трансферу та статистику виступів. Ні «дякую», ні найменшої шани до футболіста, який за короткий час став легендою «Сент-Джеймс Парк».

Фанати у соцмережах уже вибухнули хвилею критики – вони вважають таку поведінку клубу принизливою і несправедливою щодо гравця, який подарував їм історичні моменти.