Сергій Стаднюк

Шведський нападник Александер Ісак перейшов із Ньюкасла до Ліверпуля. Про це повідомляє пресслужба клубу.

25-річний форвард підписав довгостроковий контракт на неназваний термін із чинним чемпіоном АПЛ, приєднавшись до клубу в день закриття трансферного вікна після успішного проходження медогляду. Він виступатиме під номером 9. За інформацією Transfermarkt, перехід обійшовся в шалені 144 мільйони євро.

За три сезони у складі Ньюкасла Ісак зарекомендував себе як один із провідних форвардів ліги. Він приєднався до англійського клубу влітку 2022 року з Реал Сосьєдад і загалом провів 109 матчів, у яких забив 62 м’ячі.

У чемпіонаті Англії нападник відзначився 54 голами в 86 поєдинках. Минулого сезону він забив 23 рази та посів друге місце в гонці за «Золотий бутс» після Мохамеда Салаха. Тепер же вони в одній команді

