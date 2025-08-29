Чинний чемпіон Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль продовжує активні спроби підписати 25-річного шведського форварда Ньюкасла Александера Ісака.

За даними відомого інсайдера Ніколо Скіри, мерсисайдці готові запропонувати за гравця 130 мільйонів євро. Александер вже погодив особистий контракт із Ліверпулем, який розрахований до 2030 року з опцією продовження ще на один сезон.

Шведський нападник продовжує чинити тиск на керівництво Ньюкасла, висловлюючи бажання перейти до Ліверпуля. Форвард відмовився від пропозиції про вигідніше продовження контракту з нинішнім клубом, оскільки мріє про перехід до мерсисайдського клубу.

Очікується, що переговори між Ліверпулем та Ньюкаслом відбудуться 29 серпня.

Раніше Ісак висловився щодо ситуації у Ньюкаслі.