Сергій Стаднюк

Ньюкасл офіційно оголосив про підписання нападника Ніка Вольтемаде зі Штутгарта. Перехід 23-річного футболіста збірної Німеччини став рекордним трансфером в історії англійського клубу. Форвард підписав довгостроковий контракт і став п’ятим новачком першої команди цього літа. За інформацією Transfermarkt, «сороки» заплатили за німця 85 мільйонів євро замість 30 млн оціночної вартості.

Вольтемаде розпочинав кар’єру у Вердері. Там футболіст пройшов усі щаблі клубної академії та у 2020 році дебютував у Бундеслізі у віці 17 років, ставши наймолодшим гравцем в історії бременців у чемпіонаті.

Минулого літа нападник перебрався до Штутгарта і швидко закріпився серед провідних атакувальних футболістів німецької першості. У сезоні 2024/25 він відзначився 17 голами у 33 матчах у всіх турнірах, а також став найкращим бомбардиром молодіжного Євро-2025.

Футболіст уже має два матчі за національну збірну Німеччини і найближчим часом приєднається до її табору для участі у відбіркових поєдинках чемпіонату світу проти Словаччини та Північної Ірландії. У Ньюкаслі Вольтемаде виступатиме під номером 27.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль зробить останню пропозицію щодо Александера Ісака, що відверто бажає залишити Ньюкасл.