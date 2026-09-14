Обамеянг став третім гравцем у XXI столітті, який забив у перших 5 матчах за новий клуб у Ла Лізі
37-річний габонець переживає свою другу молодість
Форвард Депортіво П’єр-Емерік Обамеянг відзначився у матчі 5-го туру Ла Ліги з Хетафе, який закінчився з рахунком 1:1.
37-річний габонець забив у кожному з перших п’яти матчів в цьому сезоні.
До цього подібне в історії чемпіонату траплялося лише 10 разів – востаннє 17 років тому.
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Гравці, які забивали у перших 5 матчах своєї команди в одному сезоні Ла Ліги в цьому столітті:
2003/04 – Вальтер Пандіані (Депортіво)
2009/10 – Златан Ібрагімович (Барселона)
2026/27 – П’єр-Емерік Обамеянг (Депортіво)
У поточному сезоні у його активі 5 матчів у чемпіонаті Іспанії, 5 голів і 2 результативні передачі.
Нападник перейшов до іспанського клубу влітку з Марселя за 1,5 млн євро.
Барселона втримала перемогу над Леванте і залишилася попереду Реала