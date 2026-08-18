Павло Василенко

Віктор Циганков може залишитися в чемпіонаті Іспанії. Сельта зацікавилася українським вінгером та вже розпочала переговори з Жироною щодо можливого трансферу.

За інформацією AS, галісійський клуб відмовився від ідеї підписати аргентинського вінгера Бока Хуніорс Есек'єля Себальоса. Після цього головною трансферною ціллю Сельти став Циганков, який сам прагне залишити каталонську команду.

Переговори між клубами вже стартували, хоча поки перебувають на початковій стадії. Контракт українця з Жироною розрахований до літа 2027 року, а прописана в ньому сума відступних становить 30 мільйонів євро. Водночас каталонці готові розглянути значно меншу пропозицію. За даними джерела, трансфер може відбутися приблизно за 8 мільйонів євро.

Раніше Жирона домовлялася щодо можливого переходу Циганкова з Трабзонспором та Нью-Йорк Сіті, але сам футболіст відмовився від обох варіантів. Українець хоче продовжити кар'єру в Ла Лізі або АПЛ.

Ситуація загострилася після матчу з Леганесом. Циганков не зіграв у стартовому турі Сегунди, а його оточення заявило, що він мав медичний висновок про неготовність до поєдинку.

Циганков виступає за Жирону з 2023 року. За цей час він провів 119 матчів, забив 20 голів та віддав 23 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.