Павло Василенко

Український вінгер Жирони Віктор Циганков опинився в центрі трансферного скандалу. За інформацією видання MARCA, 28-річний футболіст влаштував своєрідний бойкот, намагаючись домогтися переходу до Сельти.

Як повідомляє джерело, Циганков відмовився виходити на поле в матчі першого туру Сегунди проти Леганеса (1:1). Українець нібито не погодився навіть залишатися на лаві запасних, оскільки хоче залишити Жирону та продовжити кар'єру в іншому клубі.

Таким чином футболіст намагається чинити тиск на керівництво каталонської команди. Після вильоту Жирони до другого дивізіону Циганков письмово повідомив клуб про своє бажання піти.

Одним із головних претендентів на українця називають Сельту. Водночас Жирона не поспішає відпускати свого футболіста. Клуб готовий розглянути трансфер лише в тому випадку, якщо зацікавлена сторона погодиться виконати фінансові вимоги каталонців.

Контракт Циганкова з Жироною чинний до 30 червня 2027 року. Саме це дозволяє іспанському клубу вимагати за українського вінгера значну суму. За даними Transfermarkt, нинішня ринкова вартість футболіста становить 15 мільйонів євро.