Голкіпер мадридського Атлетіко Ян Облак вписав своє ім'я до історії столичного дербі. У матчі 7-го туру Ла Ліги проти Реала (5:2) словенський страж воріт провів уже 35-ту зустріч у цьому протистоянні, встановивши абсолютний рекорд серед воротарів.

Таким чином, Облак зумів перевершити досягнення легендарного Ікера Касільяса, який зупинився на позначці 34 матчі за мадридський клуб.

При цьому за словенцем і менш приємний показник – він став рекордсменом за кількістю пропущених м'ячів у дербі. Гравці Реала відправляли м'яч у ворота 46 разів. На другому місці за цим показником – колишній кіпер королівського клубу Хуаніто Алонсо із 40 пропущеними.

Цікаво, що серед усіх суперників саме Реал найчастіше вражає ворота Облака – 46 разів. На другому місці за цим показником перебуває Барселона, яка забила йому 39 м'ячів.