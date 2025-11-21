Віцепрезидент Поділля Костянтин Побережний розкритикував роботу арбітрині Вероніки Васильченко у матчі Першої ліги проти ЮКСА (1:2).

Звісно, вважаємо, що суддівство було некоректним у даній грі. Головним моментом було непризначення пенальті у ворота команди ЮКСА. Звісно, ми багато передивлялися цю гру, але саме на момент з пенальті ми звернули увагу одразу. Навіть тренерський штаб одразу побіг до неї з планшетом, щоб показати їй, що це було несправедливе рішення по відношенню до нашої команди.

Чому не призначили пенальті? В першу чергу, це питання до Вероніки Васильченко. Не зверталися до ПФЛ, тому що це ніяким чином не змінить результат гри. Але ми знаємо, що після таких матчів вони розбиратимуть роботу Вероніки Васильченко і, сподіваюся, зроблять певні висновки щодо цього.

Звісно, що це впливає негативно, бо якщо не нічию, то принаймні шанс на нічию вона в нас просто забрала. Роботу ж ведуть не тільки футболісти, які були на полі та в тренувальному процесі, а й люди, які обслуговують цей матч. Багато людей, які беруть участь у тому, що цей матч відбувся, і емоції не найкращі після такого суддівства.

Важко насправді пояснити людям, які в такий складний час, під час війни, намагаються, знаходять сили, щоб допомогти нашому клубу існувати. І після такого суддівства важко їм пояснити, чому так відбувається.

Я сподіваюся, що це прикра помилка Вероніки Васильченко і вона якісь висновки також для себе зробить. Але нам як клубу, нашим уболівальникам, спонсорам хотілося б почути принаймні якісь слова вибачення за таку її роботу. Тому що я вважаю, що ми свою роботу виконали всі. І те, що ми в цьому матчі не заслужили на поразку, – це 100 відсотків.

Скажу так, що рівень суддівства в Першій лізі значно покращується, тому що ми вже не перший рік у професійному футболі. В цілому, українському футболу ще є куди рости, але зміни є, є покращення, і всі ми з нетерпінням чекаємо тих нововведень, які нам показували – я знаю, вони вже тестуються. Катерина Монзуль говорила про два права тренерів оскаржувати дії арбітра. Я думаю, це буде і цікавіше для вболівальників, і загалом піде на користь українському футболу, – заявив Побережний в інтерв'ю Tribuna.com.