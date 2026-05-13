Денис Сєдашов

У матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар впевнено переграв столичну Оболонь.

Підопічні Арди Турана фактично вирішили долю зустрічі вже на старті — на 9-й хвилині Лука Мейрелліш відкрив рахунок після передачі Педріньйо, а за п’ять хвилин Алаа Грам подвоїв перевагу господарів. Перед самою перервою кияни змогли скоротити відставання завдяки голу Максима Чеха, проте наприкінці другого тайму Мар’ян Швед зняв усі питання про переможця, встановивши остаточний рахунок.

Цей поєдинок став знаковим для молодого голкіпера Ростислава Баглая, який вперше вийшов у стартовому складі основної команди гірників.

УПЛ. 28-й тур

Шахтар – Оболонь – 3:1

Голи: Мейрелліш, 9, Грам, 14, Швед, 90 – Чех, 44

Команда Арди Турана, яка вже гарантувала собі золоті медалі УПЛ, має в активі 69 очок. Оболонь із 28 балами залишається на 12-й позиції.

