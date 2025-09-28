Голкіпер Оболоні Назарій Федорівський розповів, як вдалося об'єднати команду новому тренеру «пивоварів» Олександру Антоненку. Його слова наводить Tribuna.

Олександр Сергійович - дуже близька до команди людина, він постійно дізнається як у кого справи, контактує з лідерами команди, навіть радиться в багатьох аспектах гри: кому як зручніше, під яку ногу краще грати, в якій схемі грати.

Тобто, у нас більш такий, зараз, сімейний тип команди, як і було до того. І, як бачите, по результату і по грі - все досить непогано, і дай Бог, щоб було так далі, - сказав Федорівський.