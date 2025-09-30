Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук прокоментував поразку від житомирського Полісся (1:4), у якій червоно-чорні вперше за два роки пропустили чотири м’ячі на домашньому стадіоні.

- На жаль, ми не впоралися з тими ігровими ситуаціями, до яких готувалися, які аналізували на відео і напрацьовували у тренувальному процесі. Це трохи розчаровує. Але це вже факт. Проаналізуємо матч і розпочнемо підготовку до Оболоні.

У мене було внутрішнє відчуття, що ми сьогодні маємо хорошу гру зіграти. На жаль, програли практично без шансів. Щодо моїх рішень - я ніколи про це не шкодую. Попереду будуть ще помилки, не без цього. Але наше завдання ці помилки аналізувати і виправляти. Я не відчув перед грою в розтягальні, що щось йде не так. Але вже у грі футболісти Полісся імпульс впіймали, а ми навпаки - навпаки. Особливо, після першого пропущеного голу. Просіли в цей момент дуже сильно. Напевно, це пов'язано з ментальністю. І над цим обов'язково потрібно працювати. Бо це ж футбол. У минулому сезоні в нас були камбеки. Були поразки, але ми боролися. Футболісти повинні розуміти, заради чого вони виходять на поле. Тактичні моменти - це інше. Перше і ключове - це емблема і вболівальники, які прийшли на трибуни. Це основне. І от сьогодні основна задача - це донести до гравців.

Чи усвідомлюють футболісти свої помилки, важливість цієї гри для вболівальників? Звісно. Питання - в іншому. Що ми ми робимо на футбольному полі? Ось і все. Це якраз відповідальність тренерського штабу - розібратися, знайти причини. Але я б тут не став перекреслювати все хороше, чого ми досягли до цієї поразки і до гри з Локомотивом. Бо дійсно - команда тільки почала десь знаходити свою гру.

Тому, основна задача зараз - тверезо підійти до розбору цієї гри, до аналізу, проговорити ще раз все з командою, зрозуміти наші помилки і працювати.

Сьогодні не зіграли Веслі, Уоллі, Дмитро Кльоц. Останній зараз готується до операції і зараз важко спрогнозувати, коли він повернеться в гру. Веслі Помба відчув дискомфорт в задній поверхні стегна і сьогодні теж не зміг нам помогти. В Аладжі Уоллі запальний процес після кубкової гри з Локомотивом.

Натомість, сьогодні до заявки потрапив гравець команди U19 Дмитро Мурашко. Це для нього перший такий досвід. Ми його відзначили, бо хлопчина дійсно виділяється, забиває у Національній лізі. Будемо за ним спостерігати і сподіваємося, що він буде прогресувати.