В Оболоні відреагували на першу появу в УПЛ 18-річного дебютанта
«Пивовари» довіряють молоді
14 хвилин тому
Вадим Сташків. Фото - ФК Оболонь
Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко висловився про дебют 18-річного воротаря Вадими Сташківа в поєдинку 7 туру УПЛ проти Зорі (0:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.
Хочу привітати нашого молодого воротаря Сташківа. Він зіграв, напевно, так, як і потрібно воротарю. Але головне, що це його перший матч навіть на такому дорослому рівні. Дай Боже, щоб у всіх молодих гравців були такі дебютні ігри, - розповів Антоненко.
