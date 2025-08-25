Головний наставник Металіста 1925 Младен Бартулович поділився враженнями після перемоги своєї команди над Оболонню з рахунком 2:0 у поєдинку 1/32 фіналу Кубка України.

«Дуже важкий матч. Змінилось те, що ми стали грати трошки впевненіше, потроху набираємо хід, забиваємо голи, а це головне. Сьогодні було завдання проходити Оболонь, перемогли і це головне для нас.

Десь підводила реалізація, але більше психологія. Є тиск на команду, вимагають від нас одразу результат. На мою думку, все одно потрібен певний час, будується нова команда, багато нових гравців. До нас ще приєднуються нові футболісти. Команда – це механізм, треба трошки часу, щоб це все працювало.

Всі очікують від Металіста 1925 одразу гарних результатів. Хлопці це все бачать, читають... З цього і йде тиск. Бачу, як з перших турів на нас налаштовуються суперники, нам не легко і ми до цього готуємося що гри. І з кожною грою нам стає легше боротися з цим тиском», — сказав Бартулович для клубної пресслужби.