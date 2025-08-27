Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко прояснив ситуацію довкола травми голкіпера Дениса Марченка. Його слова наводить UPL.TV.

Те, що сталося з ним, це більше таке непорозуміння. Він займався в залі, і після того, як отримав травму, лікар підійшов і каже, що у нього перелом. Ми зразу пішли до лікаря, бачимо, що дійсно є перелом зі зміщенням, йому зробили оперативне втручання. Ми його підтримуємо. На жаль, для нас і для нього самого це неприємно, але нічого. Будемо підтримувати його завжди.

Я думаю, що в цьому році він ще буде з нами працювати, - сказав Антоненко UPL.TV.